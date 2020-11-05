المغرب يسجل 5 آلاف و745 إصابة جديدة بكورونا

وأفاد بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 3 ملايين و174 ألفا و743 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب فى مارس الماضى.
وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 82 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3 آلاف و982 حالة، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 3 آلاف و977 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافى 193 ألفا و886 حالة.
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