المغرب يسجل 5 آلاف و745 إصابة جديدة بكورونا

وأفاد بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 3 ملايين و174 ألفا و743 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب فى مارس الماضى.

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 82 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3 آلاف و982 حالة، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 3 آلاف و977 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافى 193 ألفا و886 حالة.