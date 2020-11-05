لبنان يسجل 1888 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ولفتت الوزارة، فى تقريرها إلى أنه "تم تسجيل 9 ​حالات​ وفاة جديدة خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 676"، مشيرةً إلى أنّ "عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 821، من بينها 242 فى العناية المركّزة".

وأكدت أنّ "عدد الفحوصات المخبريّة المحليّة الّتى أُجريت وصل إلى 14814 فحصًا، فيما أُجرى 823 فحصًا فى مطار بيروت الدولى".