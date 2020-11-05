الجيش اليمنى يسيطر على مواقع جديدة بـ الجوف

وقال قائد المحور الشمالي، قائد اللواء الأول، حرس الحدود فى الجيش اليمني، العميد هيكل حنتف، إن وحدات من الجيش تمكنت من تحرير وتأمين مواقع خليف الأوعال، وشعب الدشيوان، وشعب الدقيقة، ذات الأهمية الاستراتيجية شمالى معسكر الخنجر، بعد معارك شرسة ضد مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأسفرت المعارك، وفقا للقائد العسكرى، عن مصرع العشرات من المسلحين الحوثيين إعطاب وتدمير عربات وآليات ومعدات قتالية تابعة لهم.
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