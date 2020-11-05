الرئيس الإيراني يفتتح المرحلة الأولى من مشروع نقل وتحلیة مياه الخليج

افتتح الرئيس الإيراني حسن روحاني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، المرحلة الأولى من مشروع تحلية ونقل مياه الخليج إلى الهضبة المركزية في إيران، بما يشمل محافظتي هرمزكان وكرمان.

وأوضح محافظ هرمزكان فريدون همتي في تصريح، أن "المرحلة الأولى من هذا المشروع بطاقة نقل 200 الف متر مكعب من مياه الخليج إلى منطقة سيرجان بمحافظة كرمان وتأتي في إطار المشاريع التنموية التي تبنتها وزارة الطاقة الإيرانية".

وقال إن حصة هرمزكان من المرحلة الأولى للمشروع، تتراوح بين 40 و50 ألف متر مكعب، ليتم استخدامها في توفير المياه الصالحة للشرب بميناء خمير والقرى المجاورة له، مشيرا إلى أن مشروع نقل مياه الخليج إلى المحافظات الصحراوية في البلاد، وفر 16 ألف فرصة عمل في المجالات الهندسية والتنفيذية في تلك المحافظات.

كما نوه بأن عمليات إنشاء البنى التحتية لمشروع تحلية مليون متر مكعب من مياه الخليج أنجزت بالكامل داخل البلاد، وسيتم توظيفها تدريجيا وفي مختلف المجالات ذات الصلة بهذا المشروع.