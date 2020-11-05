«الموارد البشرية» توضح 5 مهن لا تشملها مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية»

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن وجود 5 مهن لا تشملها مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» التي أطلقتها الوزارة أمس الأربعاء.
ووفقاً لـ«عكاظ» أوضحت الوزارة أن هذه المهن هي: (السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي، والبستاني (الفلاح).
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت أمس مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.
وتقدم المبادرة 3 خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس القادم عام 2021.
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