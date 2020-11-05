فرنسا تطالب تونس باستعادة رعاياها المتطرفين المتواجدين على أراضيها

وبحسب راديو "أوروبا 1" فأن الرئيس الفرنسى يعتزم أن يفعل الشيء نفسه مع دول المغرب العربى الأخرى وهما المغرب والجزائر، حيث أن 70% من أصل 231 أجنبيا متطرفا ترغب فرنسا فى طردهم من أراضيها.

وأفاد الراديو، بأن ذلك يأتى عشية جولة لوزير الداخلية الفرنسى "جيرالد دارمانان" الذى سيزور بشكل خاص روما والجزائر ومالطا وتونس، مشيرا إلى أنه إذا لم تسير الأمور فى الاتجاه الذى يريده الرئيس ماكرون، فسيحتفظ بحق إحكام الغلق أمام المواطنين القادمين من التونس والجزائر والمغرب من خلال العمل على التدقيق فى التأشيرات الصادرة كل عام لهذه الدول، إضافة إلى تقليل المساعدة المالية الفرنسية لهذه الدول.

وكانت فرنسا شهدت هجومًا مروعًا، مساء الخميس الماضى، عندما قام شاب تونسى يدعى إبراهيم العويساوى، 21 عامًا، بدخول كنيسة نوتردام، وأقدم على طعن وذبح امرأتين ورجل، ما أدى إلى مقتلهم، بالإضافة إلى إصابة آخرين.

فيما أطلقت الشرطة الرصاص على منفذ الهجوم، العويساوى، الذى عاد مؤخرًا من إيطاليا إلى مدينة نيس بطريقة غير شرعية، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث لا يزال يخضع للعلاج والمراقبة فى حالة حرجة.