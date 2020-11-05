أبو الغيط يؤكد للمبعوث الأممى إلى سوريا ضرورة الوصول إلى حلول وسط

وصرح مصدرٌ مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن اللقاء تناول آخر مستجدات الأزمة السورية، فى ظل جهود المبعوث الأممى للدفع قدماً بمسار الحل السياسى عبر عقد اجتماعات اللجنة الدستورية التى تضم ممثلين من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدنى بغرض صياغة دستور جديد للبلاد، توطئة لعقد الانتخابات.

وأضاف المصدر، أن أبو الغيط شدد خلال اللقاء على الأهمية التى توليها الجامعة العربية لتحريك الجمود الحالى الذى تمر به الأزمة السورية بعد عشر سنوات من الصراع كانت ثقيلة الوطأة على الشعب السورى الذى لا زال يُعانى أبناؤه أشد المعاناة على كل الأصعدة، وبخاصة اللاجئين والنازحين منهم.

وأوضح بيان الجامعة العربية، أن أبو الغيط أكد لبيدرسون أن من المهم أن يُدرك السوريون أنفسهم، فى الحُكم والمعارضة، خطورة استمرار الوضع الحالى، وضرورة الوصول إلى حلول وسط تسمح بالعودة إلى الحالة الطبيعية، وإنهاء معاناة السوريين، سواء فى داخل الوطن أو خارجه.

ونقل المصدر عن أبو الغيط إشارته إلى عدم وجود حل عسكرى حاسم للصراع فى سوريا، وأن اللجنة الدستورية - وإن كانت تُقدم بداية للحل من أجل بناء الإجماع وبناء الثقة حول مستقبل جديد للبلاد - إلا أن القضايا العالقة محل الخلاف تتجاوز اللجنة، وتتطلب أيضاً نوعاً من المرونة والتوافق بين الأطراف الخارجية ذات الوجود والتأثير فى مُجريات الأزمة السورية.

وذكر المصدر، أن أبو الغيط استمع من المبعوث الأممى إلى شرحٍ مفصل حول مواقف الأطراف المختلفة الفاعلة فى الأزمة، وقراءته لاحتمالات التقدم فى المرحلة الحالية، وأنه عبر لـ "بيدرسون" عن أهمية الاستمرار فى البحث عن طُرق خلاقة لدفع الأطراف للوصول للتسويات المطلوبة، خصوصا فى المرحلة الحالية التى يتراجع فيها الطابع العسكرى للأزمة فى مقابل بروز نسبى أكبر للجانب السياسى.