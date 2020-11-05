أشرق نور الهدى للعالمين بمولد سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله عليه افضل الصلاة وازكى التسليم ولم يثبت تاريخ مولده صلى الله عليه وآله وسلّم وهذا ما يجهله الكثير ممن يقيم له مولداً ﷺ كما أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلّم انه أقام مولداً لنفسه ولم يقم بذلك احدٌ من أصحابه رضي الله عنهم بل لم يقم به أهل بيته رضي الله عنهم وهم خير القرون وهم أعلم الناس بسنته قال ﷺ (خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ) و قوله ﷺ (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ) كما حذرنا ﷺ من البدع والابتداع في الدين وكل ما يفضي للشرك فقال ﷺ في مرض وفاته ( لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) ونهى عن تجصيص القبور والبناء عليها وقوله ﷺ (لا تُطروني كما أطرتِ النصارى عيسى بنَ مريمَ ، وقولوا : عبدُ اللهِ ورسوله).

أرسله الله رحمة للعالمين قاطبة قال تعالى { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء:107]. رحمة للعالمين ولم يقل للعرب أو للمسلمين أو للناس بل للعالمين لجميع العوالم من إنسها وجانها وجاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ( قيل يا رسول الله ادع على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة) رواه مسلم فهذا هديه صلى الله عليه وآله وسلّم وهذه رحمته وسيرته النبوية الشريفة تحمل من الأحداث العظيمة في الرحمة الشيء الكثير مع الصغير والكبير مع المسلم والكافر والمنافق فسيرته صلى الله عليه وآله وسلّم نبراس يجب أن نقدي بها قال عليه الصلاة والسلام ( تركت فيكم أمرين لن تضلوا أبدا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي) وعندما انتشر الإسلام كان لأخلاق المسلمين وتعاملهم الإسلامي أكبر الأثر في ذلك منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلّم مروراً بعهد أصحابه رضي الله عنه عنهم إلى يومنا هذا.

إن الدين المعاملة فما شهدناه من تشويه لبعض أتباع الإسلام لصورة الإسلام في الغرب هو نتيجة لابتعادهم عن الأخلاق الإسلامية الحقيقية السمحة ونتج عنه تشويه لصورة الإسلام في مجتمعنا المسلم أو في الدول الغربية التي حكمت علينا وعلى الاسلام بأننا إرهابيون بزعمهم لذلك، فيجب علينا اولاً ان نتعامل مع كل قضية بما علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم فها هو في فتح مكة يقول بأخلاق النبوة بأخلاق الإسلام السامية لمن آذوه وقاتلوه وقتول أصحابه اذهبوا فعفى عنهم وأطلق سراحهم مع قدرته على الأخذ بثأره منهم ولكنها أخلاق النبوة ﷺ وأما من يقول ان الاسلام انتشر بالسيف فقط فهو يجهل عظمة الإسلام ورحمته فما دخل المسلمين بلادا فاتحين حتى يخيروا أهلها بين الإسلام أو الاستسلام ودفع الجزية بل آمهالم ثلاثة أيام لينظروا في أوضاعهم!!! والأحداث كثيرة في أخلاق المسلمين حتى في حروبهم وما قصة فتح سمرقند في عهد عمر بن عبدالعزيز إلا واحدة من الشواهد على أخلاق المسلمين في حال حربهم فكيف بها في حال سلمهم !!! ثم إن من رحمة الإسلام وأهله أن يقاتلوا الكفار لاسلامهم وانقاذهم من النار فايهم أشد قسوة وعذابا لو يعلمون!!! قال تعالى {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [ال عمران (19)] وقوله تعالى { وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [ال عمران (85)].

ما حدث من إساءة لنبي الرحمة ﷺ لا يقبله اي مسلم غيور يحب رسوله ﷺ وهو يؤكد عداء هذه الدول للإسلام قال تعالى {وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ} [البقرة (120)] ولو أن المسلمين في أوج قوتهم لقلنا لهم الجواب ما تراه لا ما تسمع.

ختاما إن العاقل ليعحب !!! كيف ساد اسلافنا العالم؟! ونقرأ عن اكتشافات علماء المسلمين ومخطوطاتهم التي نشاهدها في متاحف الغرب!!! مع اننا نملك مثل ما كان لديهم دستورا عظيما ( كتاب الله وسنة رسوله ﷺ) ولم نصل إلى ما وصلوا إليه بل اصحبنا نستجدي هبات الغرب لنا في أغلب احتياجات حياتنا فوجدت أن اسلافنا أخذوا بدستورهم وعملوا به وجعلوه منهج حياة لهم وهذا الذي غفلنا عنه أو تناسيناه، رسولنا الكريم ﷺ ضمن له مولاه سبحانه الدفاع عنه قال تعالى {إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ} [الحجر (95)] وأما نحن فإن أفضل نصرة ودفاع عن رسولنا الكريم ﷺ هي بإتباع هديه وتطبيق سنته والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان عظمة الإسلام كمنهج حياة عملية لا شعارات.

#أكسجينيات : لا نستطيع أن نقول بأن الأكسجين سيء لأن احدهم أحدث حريقا ، كما أن التصرف الشخصي السيء لا يعني الحكم على دينه.

بقلم : مفرح الغامدي

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