إصابات كورونا فى ليبيا تتخطى 65 ألفا

وبحسب المركز الوطنى الليبى لمكافحة الأمراض، فأن 500 حالة قد تماثلت للشفاء، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 38 ألفا و110 حالات، بالإضافة لتسجيل 7 حالات وفاة، ليبلغ عدد حالات الوفاة 907 حالات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.