قتلى وجرحى فى تفجيرين شرقى العراق

قال مصدر عراقى، إن عبوة ناسفة انفجرت فى ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة، ما أدى إلى مقتل إمراة وإصابة 2 آخرين بجروح متفاوتة، مشيرًا إلى انفجار عبوة ناسفة أخر بالقرب من موقع الحادث، مما أسفر عن إصابة 3 من أفراد الشرطة بجروح.

وأضاف أنه تم نقل جميع المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم والجثة إلى الطب الشرعى، فيما تم فتح تحقيقات عاجلة فى معرفة ملابسات هذا الحادث والجهة التى تقف وراء هذين الانفجارين.