قال مصدر عراقى، إن عبوة ناسفة انفجرت فى ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة، ما أدى إلى مقتل إمراة وإصابة 2 آخرين بجروح متفاوتة، مشيرًا إلى انفجار عبوة ناسفة أخر بالقرب من موقع الحادث، مما أسفر عن إصابة 3 من أفراد الشرطة بجروح.
وأضاف أنه تم نقل جميع المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم والجثة إلى الطب الشرعى، فيما تم فتح تحقيقات عاجلة فى معرفة ملابسات هذا الحادث والجهة التى تقف وراء هذين الانفجارين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قتلى وجرحى فى تفجيرين شرقى العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.