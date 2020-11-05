وزير الصحة اللبنانى يحذر من الاستخفاف بوضع كورونا فى البلاد

وشدد وزير الصحة على أنه إذا اتُخذ قرار الإغلاق العام فى لبنان، فإن الأمر يتطلب أن تقوم الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والبلديات (الأجهزة المحلية) بضمان التنفيذ الصارم والدقيق للإغلاق العام وعدم السماح بالاستخفاف به من قبل المواطنين، وإلا لن تكون هناك فائدة من وراء القرار.

وأضاف "اعتمدنا فى السابق الإغلاق الجزئى لبعض المناطق التى تشهد انتشارا للوباء بدلا من الإغلاق العام، وذلك نزولا على رغبة القطاع التجارى والضرورات المعيشية، ولكنه لم يسفر عن نتيجة إيجابية، فالتعامل المجتمعى لم يكن على قدر التحدى الوبائي".

وتابع قائلا "لا يمكن وضع رجل أمن لكل مواطن لضمان الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية"، مضيفا "شوهدت تجمعات المواطنين على النحو المعتاد فى مشاهد تخالف قرارات الإغلاق ودون أن يتصدى لهم أحد، على نحو عكس الاستخفاف التام بالإجراءات الوقائية وعدم الإحساس بالمسئولية المجتمعية، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أعداد المصابين بصورة كبيرة".

وأكد وزير الصحة اللبنانى ضرورة اتخاذ خطوات مسئولة من جانب كل فرد فى المجتمع، لاسيما مع دخول موسم الشتاء حيث بدأت الظروف المُناخية التى تساعد على انتشار فيروس كورونا بصورة أكبر، بما يستوجب إجراءات صارمة.