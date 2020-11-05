‫ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020، تسجيل 450 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 349386 حالة . وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 474 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 336068 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5489 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7829 والحالات الحرجة 763 .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الصحة”: تسجيل 450 حالة إصابة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.