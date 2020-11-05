الاتحاد الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف هدم منازل الفلسطينيين

قال بيتر سانتو المتحدث الرسمى باسم الاتحاد الأوروبى، إنه على سلطات الاحتلال وقف جميع عمليات هدم المباني، بما فيها الممولة من الاتحاد الأوروبى، لا سيما فى ضوء التأثير الإنسانى لانتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن الاحتلال هدم خلال الأسبوع الجارى أكثر من 70 مبنى، بما فى ذلك مرافق سكنية، تعود ملكيتها لـ11 عائلة فلسطينية، لديها 41 طفلا فى خربة (حمصة الفوقا) شمال الأغوار، وأن الهدم الواسع النطاق يؤكد مرة أخرى الاتجاه المؤسف لعمليات الاستيلاء والهدم منذ بداية العام الجاري.

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى ظل التهديد بهدم المدرسة الفلسطينية فى مجتمع رأس التين وسط الضفة، والتى تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي، والعديد من الدول الأعضاء فيه، مبينا أنه يوجد حاليا 52 مدرسة فلسطينية مهددة بالهدم، كما تم التأكيد عليه فى الاستنتاجات السابقة لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وشدد على ضرورة ضمان حق الأطفال فى التعليم ببيئة مدرسية آمنة ومأمونة، حيث أن التعليم حق أساسى من حقوق الإنسان، يجب حمايته والحفاظ عليه.