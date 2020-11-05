“التعاون الإسلامي” تدين المحاولة الفاشلة لمليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين في المملكة

دان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم الخميس، المحاولة العدوانية الفاشلة لمليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، بطائرة مسيرة (مفخخة) تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها. وجدد العثيمين وقوف منظمة التعاون الاسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها. مؤكدا إدانة المنظمة الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

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