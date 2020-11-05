“الداخلية” تحذر من التجمعات العمالية داخل المنازل أو المباني تحت الإنشاء

قالت وزارة الداخلية إنها ستعاقب أي تجمع عمالي داخل المنازل، أو المباني تحت الإنشاء، أو الاستراحات، أو المزارع، لخمسة أفراد فأكثر بمعاقبة المنشأة أو المسؤول في المرة الأولى بغرامة 50 ألف ريال، بالإضافة إلى معاقبة الحضور بغرامة قدرها 5 آلاف ريال.

وفي المرة الثانية تعاقَب المنشأة بغرامة 100 ألف ريال، والأشخاص الحاضرون بـ10 آلاف ريال، وفي حال التجمع للمرة الثالثة، تضاعَف العقوبة على المنشأة كما في المرة الأولى، ويحال المسؤول عنها للنيابة العامة، كما يحال كل من حضر أو تسبب للنيابة العامة.

وأضافت الوزارة أنه إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة فيعاقَب بإبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائياً، بعد تنفيذ العقوبة الموقعة بحقه، أما في حالة إذا كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص، فعقوبتها عن المرة الأولى الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر، وفي المرة الثانية بالإغلاق ستة أشهر.

وناشدت الوزارة الجميع إبلاغ الجهات المختصة عن أي تجمعات مخالفة، ومكان حدوثها، وذلك على الرقم المجاني 999 في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقتي مكة المكرمة والرياض بالإبلاغ على رقم 911.