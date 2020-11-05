المغرب يسجل 5641 إصابة بكورونا و77 حالة وفاة فى 24 ساعة

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 3189909 منذ بداية انتشار الفيروس فى مارس الماضى.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 77 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4059 حالة، كما تم تسجيل 3329 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافى 197215.