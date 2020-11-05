(وانت تخوض حروبك , فكر بغيرك , لا تنسى من يطلبون السلام ) جزء من قصيدة باذخة للشاعر الكبير محمود درويش وهو الفلسطيني الذي عاصر إرهاصات القضية الفلسطينيه وذاق كغيره مرارة التهجير وفقد الأوطان بعد التواطؤ والخذلان الذي منيت به واحدة من أكبر قضايا العصر الحديث .

هذا العصر الذي تميز عن غيره من العصور بشعارات الحرية والتسامح وسط دماء وأشلاء البسطاء والفقراء الذين هم عادة الضحايا الرئيسيين للحروب وآلتي يشنها سماسرة الدم والمصالح الإمبريالية حول العالم ويلجأ فيه تجار الحروب الجدد في الدول والمافيات إلى دغدغة مشاعر من يطلبون السلام ومن يحلمون بالأمن والأمان تحت رايات خداعة استدرجت عواطفهم الى غياهب الضياع والهجرة عبر البحار والصحاري مات منهم من مات إما غرقا واما داهمتهم الامراض والسباع في بطون الأودية والقفار .

قتل بسبب هذه الشعارات الملايين في فيتنام والعراق وافغانستان وأفريقيا وغيرها من بؤر الصراع بدم بارد من اجل أطماع الإنسان وسعيه نحو الهيمنة على بني جنسه الإنسان والاستئثار بخيرات الشعوب في زمن تحكمه المصالح والمصالح فقط حتى لو أدى ذلك الى إبادة مجتمعات بأكملها كما حصل للهنود الحمر سكان أمريكا الأصليين .

كم انت حالم أيها الشاعر الكبير وربما كم انت تبالغ وانت تدافع عن البسطاء ومن يطلبون السلام في الوقت الذي يقود هوامير الدم هذا العالم الغير عادل وأصبح فيه كتاب الأمير لميكافيللي دستور الحكومات المتسلطة ورمانة السياسة والذي كل صفحة من صفحاته أضحى واقع نعيشه بكل تفاصيلها اليراغماتية , فقد كنت تتحدث في زمن غير زمانك وعليك ان تنتظر لإجيال قادمة حتى يلتفت العالم والضمير الإنساني لمن يطلبون السلام

كتبه: طلال محرشي

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