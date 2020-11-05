الرئيس العراقى يصادق على قانون الانتخابات الجديد

وقال صالح: "التزاما بواجبى الدستورى صادقت على قانون الانتخابات، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة".
وأضاف: "إقرار هذا القانون يأتى بعد سجال طويل وقد كان إصلاح القانون الانتخابى مطلبا وطنيا لتأمين حق العراقيين فى اختيار ممثلين عنهم بعيدا عن الضغوط والابتزاز وسرقة أصواتهم"، بحسب "روسيا اليوم".
وتابع: "أقر بالتحفظات المسجلة على القانون المصوت عليه فى مجلس النواب ولا يمثل هذا القانون كل ما نطمح إليه لكنه يمثل تطورا نحو الأفضل ولبنة أساسية نحو الإصلاح".
وقال: "نحن أمام مرحلة حساسة من تاريخ العراق الحديث، وعلينا تحمل المسؤولية الوطنية فى تمكين جيل سياسى جديد يأخذ على عاتقه إكمال مشروع الإصلاح المنشود".
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