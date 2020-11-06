القبض على ثلاثة عناصر إرهابية فى الرمادى

وقال رسول -فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية مساء اليوم الخميس- إن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ -مطلع الشهر الجارى- حملة كبرى لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، تمكنت القوات خلالها من إلقاء القبض على 3 إرهابيين فى مدينة الرمادى.
وأضاف أنه وفقا لمعلومات دقيقة أدلى بها احد العناصر الإرهابية، جرى إلقاء القبض على إحدى القيادات الإرهابية، والذى كان يعمل مرافقا للإرهابى "شاكر وهيب".
وأوضح أنه جرى إلقاء القبض على 6 عناصر إرهابية فى مناطق الطارمية وعنه والفلوجة والمشاهدة، حيث أصبح عدد الملقى القبض عليهم 10 إرهابيين.
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