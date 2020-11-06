حملة ترامب فى نيفادا : هناك أموات احتسبت أصواتهم

أفادت شبكة “سكاى نيوز”، بأن حملة دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية فى نيفادا، قالت إن هناك أموات احتسبت أصواتهم. وطالبت حملة ترامب، مساء اليوم الخميس، بوقف عد الأصوات فى نيفادا وعدم احتساب المخالفة منها، موضحة أنها لم تتمكن من مراقبة عد الأصوات فى نيفادا.

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