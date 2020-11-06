الأردن: 40 وفاة و4630 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ووفقًا لما نقلته قناة "المملكة" الأردنية، أشارت السلطات الصحية فى بيانها الموجز إلى ارتفاع وفيات كورونا فى البلاد إلى 1069، مضيفة أن 233 حالة دخلت إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية، ليرتفع عدد من يتلقون العلاج بالمستشفيات إلى 1590 حالة، بينهم 323 حالة تخضع للعناية المركزة.

كما أكدت الصحة الأردنية تعافى 148 حالة من الإصابة بالوباء خلال الساعات الماضية، موضحة أنه تم إجراء 25258 فحصًا مخبريًا، ما يرفع إجمالى عدد الفحوصات إلى 1980683 فحصًا.