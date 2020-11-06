الأحد.. أول رحلة تجارية لإسرائيل عبر المجال الجوى السودانى

تنطلق رحلة خاصة، يوم الأحد المقبل، من مطار بن جوريون الإسرائيلى قرب تل أبيب، إلى عنتيبى فى أوغندا، حيث تمر فوق أجواء السودان، لتكون أول رحلة تجارية لطائرة إسرائيلية مسجلة فوق السودان، قبيل توقيع أى اتفاق بين الجانبين لإقامة علاقات رسمية.





وبحسب قناة "I24 نيوز" ستقلع طائرة تابعة للخطوط الجوية الإسرائيلية "العال" من إسرائيل فارغة، وتعود إلى إسرائيل وعلى متنها 153 أوغنديًا، لدراسة الزراعة فى إسرائيل، بمبادرة من وزارة الخارجية. وبحسب القناة، من المتوقع أن تستغرق الرحلة حوالى 5 ساعات، فيما يقلص مرورها فوق السودان، مدتها بنصف ساعة.

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