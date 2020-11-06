كشف المعهد السعودي التقني للتعدين عن توفر وظائف تعليمية شاغرة للرجال للعمل في مدينة عرعر بمسمي مدرس لغة انجليزية.
واشترط على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريس أو الماجستير في تخصص اللغة الإنجليزية.
وأضاف أن التقديم سيبدأ من 8 نوفمبر الجاري إلى 15 نوفمبر الجاري من خلال الرابط التالي : أضغط هنــــــا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المعهد التقني للتعدين يعلن عن وظائف شاغرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.