العراق يسجل 3568 إصابة جديدة بكورونا و69 حالة وفاة

وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، أنه تم فحص 19 ألفًا و926 نموذجا فى كافة المختبرات المختصة فى العراق لهذا اليوم؛ ليكون المجموع الكلى للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض فى العراق 2 مليون و970 ألفا و814 نموذجًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 3060 حالة شفاء لهذا اليوم؛ ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 423 ألفًا و266 حالة بنسبة شفاء 85.8 %..

وأشار البيان إلى أن إجمالى الإصابات فى عموم العراق بلغ 493 ألفًا و139 حالة منها 58 ألفًا و629 حالة ما زالوا يتلقون العلاج و365 حالة فى العناية المركزة، لافتًا إلى أن إجمالى حالات الوفاة وصل إلى 11 ألفا و244 حالة.