الخليج – واس :

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطن، في العقد الثالث من العمر، تورط في ارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت بالسطو على المحلات التجارية في مدينة الرياض وسرقة مبالغ مالية منها، وجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضبط شخص تورط في ارتكاب عدد من الجرائم بالسطو على المحلات التجارية في الرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.