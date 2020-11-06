الهلال يهزم الاتفاق بهدفين

واصل الهلال تحقيق نتائجه الإيجابية وتصدره لجدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، في جولة “لنلهم العالم بقمتنا”.

وحقق الهلال فوزاً رائعاً على الاتفاق بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

سجل هدفي الهلال كل من سالم الدوسري في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، والمحترف البيروڤي أندريه كاريلو في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

بهذا الفوز يرفع الهلال رصيده من النقاط للرقم 10، في حين يبقى الاتفاق على رصيده السابق والبالغ 6 نقاط.

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