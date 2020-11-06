وزير الصحة اللبنانى : أعداد إصابات كورونا تفوق قدرة النظام الصحى

جاء ذلك فى تصريحات صحفية أدلى بها وزير الصحة اللبنانى عقب اجتماع مع رئيس البلاد ميشال عون، حيث جرى استعراض تطورات الوضع الصحى فى ضوء ارتفاع أعداد الإصابات بوباء "كورونا" وما يمثله من تهديد وكيفية التعامل معه والحد من انتشاره.

وأشار الوزير إلى أنه طلب من مصرف لبنان المركزى الاستعداد للتدخل ودعم المستشفيات الخاصة لمواكبة رفع حالة الجاهزية والاستعداد التى عممتها وزارة الصحة على جميع المستشفيات بلبنان لمواجهة تفشى "كورونا"، باعتبار أن المستشفيات الخاصة تعانى من تداعيات تجميد الأرصدة المالية فى القطاع المصرفى؛ الأمر الذى يتطلب تحرير بعض تلك الأرصدة لمساعدتها.

وشدد على أن الارتفاع الكبير فى أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" يتطلب تعاملا جديا من كافة الأطراف، مشيرا إلى أنه بحث ورئيس الجمهورية كافة الاقتراحات الممكنة للحيلولة دون الوصول إلى "واقع كارثى" وأن قرار الإغلاق العام يتطلب حال اتخاذه تعاملا جديا وصارما لحسن تطبيقه ولكى يسفر عن نتائج إيجابية على مستوى الواقع الصحى وكذلك عدم المساس بهيبة الدولة والأجهزة الأمنية.

وحث كافة أجهزة الدولة على التعاون من أجل إنجاح تجربة "الإغلاق الجزئى" المعمول بها حاليا فى المناطق التى تشهد انتشارا كبيرا للفيروس، لافتا إلى أن المدن الريفية ليست سبب انتقال العدوى، وإنما المدن الكبرى التى تنقلها إلى الريف.

وأكد حمد حسن، أن اللجنة العلمية المختصة داخل وزارة الصحة، وكذلك اللجنة الحكومية لمتابعة التدابير والإجراءات اللازمة فى شأن التعامل مع الوباء، سبق واتفقا على توصية بالإغلاق العام للبلاد، فى سبيل إيقاف تفشى فيروس "كورونا"، غير أن لبنان لا يزال يمتلك الفرصة على مستوى الهيئات التجارية والاقتصادية والمجتمعات الأهلية، لإعادة النظر بالإجراءات والالتزام بالتدابير الوقائية حتى لا يُتخذ القرار بالإغلاق العام.