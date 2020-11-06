عقوبات أمريكية على وزير خارجية لبنان السابق جبران باسيل

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات اقتصادية على وزير الخارجية اللبنانى السابق ورئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل، لدعمه حزب الله، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مسؤولين فى الوزارة، أن واشنطن تستعد لمعاقبة باسيل بسبب تقديمه الدعم لحليفه حزب الله اللبنانى". وحسب الصحيفة، فقد "وافق على هذا القرار من حيث المبدأ وزير الخزانة ستيفن منوتشن، ووزير الخارجية مايك بومبيو". ويعتبر باسيل أحد أبرز حلفاء "حزب الله" فى لبنان، وهو صهر الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس "التيار الوطنى الحر".

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