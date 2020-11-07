الرئيس اللبنانى يبحث مع الحريرى تطورات ملف تشكيل الحكومة الجديدة

وذكر بيان مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية أن مناقشات الملف الحكومى جرت فى ظل "أجواء إيجابية وذلك استكمالا للقاءات السابقة، وأن البحث سيتواصل فى الأيام المقبلة".

وتسود حالة من التشاؤم العام إزاء مسار تشكيل الحكومة الجديدة، فى ظل صراع عدد من القوى السياسية على حقائب وزارية بعينها، ووجود عقبة أساسية تتعلق بالتمثيل الوزارى المسيحى، وسط تخوف من عودة العملية الحكومية برمتها إلى نقط الصفر وفشل كافة المساعى لتأليف حكومة جديدة فى ظل تصلب المواقف السياسية وتصاعد التوتر بين الفرقاء السياسيين وارتفاع الأصوات المعترضة والمطالبة بحصص وزارية.

وكُلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريرى برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، فى ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التى أجريت فى 22 أكتوبر الماضى، وأفضت إلى اختيار 65 نائبا من أصل 120 عضوا بمجلس النواب لـ "الحريرى" لتولى المنصب.