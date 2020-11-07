قالت هيئة الإذاعة الإثيوبية (فانا) إن برلمان إثيوبيا وافق، اليوم السبت، على تشكيل حكومة مؤقتة لمنطقة تيجراي، حيث تدور معارك عنيفة مع الحكومة المركزية.
وتفجر خلاف مرير بين حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وحلفائه السابقين في تيجراي يوم الأربعاء بعدما أمر رئيس الوزراء بشن حملة عسكرية.
واتهم أبي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بمهاجمة قاعدة عسكرية للجيش الاتحادي ومحاولة سرقة عتاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمان إثيوبيا يوافق على تشكيل حكومة مؤقتة لمنطقة تيجراي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.