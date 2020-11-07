برلمان إثيوبيا يوافق على تشكيل حكومة مؤقتة لمنطقة تيجراي

قالت هيئة الإذاعة الإثيوبية (فانا) إن برلمان إثيوبيا وافق، اليوم السبت، على تشكيل حكومة مؤقتة لمنطقة تيجراي، حيث تدور معارك عنيفة مع الحكومة المركزية.

وتفجر خلاف مرير بين حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وحلفائه السابقين في تيجراي يوم الأربعاء بعدما أمر رئيس الوزراء بشن حملة عسكرية.

واتهم أبي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بمهاجمة قاعدة عسكرية للجيش الاتحادي ومحاولة سرقة عتاد.