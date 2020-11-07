قرقاش: الأزمة السورية بحاجة إلى مقاربة جديدة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن الأزمة السورية بحاجة إلى مقاربة جديدة، وأكد أن الدور العربي ضروري لإنهاء العنف والاقتتال.
وأوضح قرقاش في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت، أنه "لا يمكن أن يستمر العنف بأبشع صوره وكأنه عمل طبيعي وخبر عادي".
وأكد على أن "التوجه والدور العربي ضروري لينهي العنف والاقتتال عبر رؤية واقعية وبراغماتية، دون ذلك سيستمر الصراع على سوريا الشقيقة".
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