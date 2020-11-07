ايران تفصح عن آمالها من الإدارة الأمريكية المقبلة

عبر الرئيس الإيراني حسن روحاني عن أمله بأن تحترم الإدارة الأمريكية المقبلة القوانين والقرارات الدولية، وأن تدرك أن طريق العقوبات كان غير صحيح.

وقال روحاني خلال اجتماع الحكومة اليوم السبت: "نأمل من الإدارة المقبلة أن تدرك أن العقوبات لن تحقق أهدافها"، مضيفا أنه "لا بد للإدارة الأمريكية المقبلة من أن تتعظ من السنوات الثلاث الماضية وأن تستسلم للقوانين والمقررات الدولية وتعود إلى تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي ويلمس الشعب الإيراني ثمار صبره وصموده".

واعبر الرئيس الإيراني أن بلاده "صمدت بشكل منقظع النظير في وجه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي"، مؤكدا أنها ستواصل "الصمود والمقاومة إلى حين أن تستسلم أمريكا أمام القانون والمقررات الدولية".

من جهته، شدد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف على أن "ما يهم إيران ليس لهجة أمريكا أو أقوالها تجاهنا بل أفعالها".

وقال ظريف في لقاء مع قناة "تيليسور" الفنزويلية: "إذا أرادت الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي عليها أولا أن تعود إلى طاولة مفاوضات 5+1".

وتابع: "لا نعلم من سيدخل البيت الأبيض، وهناك اختلاف واضح بين حملتي ترامب وبايدن تجاه إيران"، وأضاف: "تعرضنا للكثير من التهديدات في عهد ترامب منه ومن وزير خارجيته، لذا سيكون هناك اختلاف مقارنة ببايدن".

بدوره، أكد عباس عراقجي، المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين في الاتفاق النووي، أن طهران "ستتبنى أساليب وحلولا مناسبة، لتأمين مصالحها، ومواجهة أي ضغوط أو تهديدات محتملة، في حال تغيرت الظروف في الولايات المتحدة"، وذلك في إشارة إلى ازدياد حظوظ جو بايدن في الفوز بالانتخابات.

وفي وقت سابق أكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أن إيران لا تعنيها الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأن طهران ستواصل سياساتها بغض النظر عمن سيفوز فيها.