العراق : ضبط آلة طبعت 11 مليون دولار مزيفة

ووفقًا لموقع "شفق نيوز" العراقى، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، فى بيان، اليوم السبت، إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد وبالتنسيق مع قوة أمنية مشتركة، تمكنت من ضبط مطبعة نقود مزيفة فى منطقة الشالجية ببغداد".

وأضاف: "تم العثور بداخل المطبعة على أموال مزيفة تقدر بـ 13 مليار دينار عراقى (نحو 11 مليون دولار)، بالإضافة إلى 3 و20 ألف دولار أمريكى، بالإضافة إلى ورق خاص نسيجى وماكنة تستخدم فى عملية تلوين العملة وقصها".

وتأتى العملية الأمنية تزامنًا مع ما يمر به العراق من أزمة مالية أدت إلى تأخر دفع رواتب موظفى الدولة.