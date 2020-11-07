ريال مدريد يعلن إصابة كاسيميرو وهازارد بفيروس كورونا

أكد نادي “ريال مدريد”، الإسباني، إصابة نجميّ الفريق “إيدن هازارد وكاسيميرو” بفيروس “كورونا المستجد”.
وقال بيان النادي: يعلن نادي “ريال مدريد” أن لاعبي الفريق “كاسيميرو وهازارد” قد أظهرا نتائج إيجابية في اختبارات “كورونا” التي أجريت صباح الجمعة.
وأضاف: جميع اللاعبين الآخرين والجهاز الفني للفريق الأول، وكذلك جميع موظفي النادي، الذين يعملون معهم مباشرة، جاءت نتائجهم سلبية في الاختبار ذاته الذي أجري بالأمس.
وتابع البيان: تم التأكيد مرة أخرى على أن الجميع، باستثناء “كاسيميرو” و”هازارد” قد أظهر نتائج سلبية في اختبارات كورونا التي أجريت صباح اليوم.
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