السودان: نتائج الانتخابات الأمريكية لن تؤثر على التطبيع مع إسرائيل

ووفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء أمس الجمعة، قال مسؤول سودانى رفيع المستوى، إن "نتائج الانتخابات الأمريكية لن تؤثر على تطبيع العلاقات بين بلاده وإسرائيل"، لافتًا إلى أن "التطبيع بين الطرفين يمثل هدفًا استراتيجيًا للسودان نفسه".

وأشارت القناة العبرية، إلى أن المسؤول فى القيادة السودانية، الذى لم تذكر اسمه، أكد على أن حكومة بلاده مصرة على المضى قدمًا فى طريق التطبيع، وأن المعارضة داخل السودان من جانب بعض الأطراف لن تمنعها من التحرك.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن الشهر الماضى عن التوصل لاتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، وأعلن حينذاك، رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.