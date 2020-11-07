لبنان : مقتل جندى فى إطلاق نار والجيش يلاحق المهاجمين

أعلن الجيش اللبنانى، اليوم السبت، مقتل جندى إثر إطلاق نار نفذه مجهولون على دورية للجيش اللبنانى فى جرد عرسال شرقى لبنان، لافتًا إلى أن قوى الجيش تعمل فى المنطقة على ملاحقة مطلقى النار لتوقيفهم.





وفى بيان لقيادة الجيش اللبنانى، اليوم، أوضح أن "دورية من فوج الحدود البرية الرابع تعرضت أمس الجمعة، أثناء تنفيذها مهمة فى جرد عرسال على طريق معبر الفتحة، لإطلاق نار من قبل أشخاص يستقلون دراجات نارية ما أدى إلى مقتل أحد العسكريين". وأشار البيان إلى أن "مطلقى النار لاذوا بالفرار، فيما ردت عناصر الدورية على مصادر النيران". وبحسب البيان، تم العثور على كمية من البضائع المهربة وحبوب مخدرة تزن حوالى 50 كيلوجراما فى المكان، إضافة الى دراجتين ناريتين، موضحًا أنه تم تسليم المضبوطات إلى المراجع المختصة.

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