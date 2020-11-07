بسبب حرب تيجراى.. السودان يغلق حدوده مع إثيوبيا

ووفقًا للوكالة، قالت مصادر دبلوماسية، إن قتالا عنيفا اندلع فى إقليم تيجراى بشمال إثيوبيا، الأربعاء الماضى، بعدما أمر رئيس الوزراء أبى أحمد بشن عمليات عسكرية ردًا على ما وصفه بهجوم على القوات الاتحادية.
وأوضحت الوكالة، أن حكومة ولاية القضارف قررت إغلاق حدودها مع إقليمى أمهرة وتيجراى، اعتبارًا من مساء الخميس، وحتى إشعار آخر.
ونوهت الوكالة السودانية إلى أنه: "على المواطنين بالشريط الحدودى توخى الحذر من تداعيات التوترات داخل الجارة إثيوبيا"، مضيفة أن "المناطق المتاخمة مع الإقليمين تشهد هذه الأيام نشاطا مكثفا لعمليات حصاد المحاصيل الزراعية وأى توترات أمنية بالمنطقة يمكن أن تلحق ضررًا بليغًا بالمزارعين والإنتاج".
وكانت الطائرات الإثيوبية قصفت، أمس الجمعة، إقليم تيجراى الذى تسكنه أغلبية من عرقية الأمهرة، وتعهد رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، الذى ينتمى إلى عرقية الأورومو، بمواصلة الضربات الجوية فى الصراع الأهلى المتصاعد فى إثيوبيا.
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