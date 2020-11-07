الكاظمى يحذر الأمن العراقى من استخدام الرصاص ضد المتظاهرين

وفى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، على خلفية مقتل المتظاهر عمر فاضل برصاص القوات الأمنية فى محافظة البصرة، أمس الجمعة، قال الكاظمى: "الأجهزة الأمنية جادة فى عدم السماح لبعض المسيئين بتشويه صورتها".

وأضاف: "اعتقلنا المتهم بقتل عمر فاضل، وسينال الجزاء العادل، ونثق بشعبنا ونثق بقواتنا الأمنية وجيشنا البطل وسنتجاوز معاً التحديات" .

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت فى وقت سابق من اليوم السبت، إلقاء القبض على قاتل أحد المتظاهرين فى محافظة البصرة، جنوب العاصمة بغداد، مؤكدة فى بيان صحفى أن "القوات الأمنية، وفى إطار جهودها لكشف ملابسات حادث مقتل أحد المتظاهرين فى محافظة البصرة خلال تظاهرات ساحة البحرية يوم أمس، تمكنت من إلقاء القبض على القاتل".

وأشارت إلى أن "القاتل اعترف صراحة بجريمته بعد إجراء التحقيقات الأولية معه تمهيدًا لإحالته إلى القضاء لينال الجزاء العادل".

وكانت الشرطة العراقية قالت أمس إن متظاهرًا لقى حتفه على خلفية مظاهرة شعبية انطلقت فى وسط محافظة البصرة، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية، ومحاربة الفساد، وإحالة المتهمين للقضاء.