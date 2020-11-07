الليبية للنفط : إنتاجنا من الخام يتجاوز مليون برميل يوميا

قالت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، اليوم السبت، إن إنتاج ليبيا من النفط الخام ارتفع إلى مليون و36035 برميلا فى اليوم من 850 ألف برميل يوميا قبل أيام قليلة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقالت المؤسسة فى بيان، إن العاملين فى قطاع النفط تمكنوا من رفع معدلات الإنتاج "فى ظروف صعبة للغاية، وخاصة الظروف المالية الحالية التى يمر بها القطاع". وأعلن القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، يوم الجمعة 18 سبتمبر، استئناف إنتاج وتصدير النفط مع اتخاذ كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التى تضمن توزيعا عادلا لعائداته المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير، مؤكدا حرص الجيش الليبى على أن يؤدى ذلك إلى تحسين المستوى المعيشى للمواطن الليبى.

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