ليبيا تسجل 595 إصابة جديدة وخمس وفيات بفيروس كورونا

وأوضح المركز، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أنه تسلم 2159 عينة من المختبرات المنتشرة فى مختلف المناطق الليبية، وجاء منها 1564 عينة سالبة، و 595 إيجابية، منها 167 حالة مخالطة .
وبهذا الإعلان، وصل إجمالى عدد الحالات المصابة بالفيروس منذ وصوله إلى البلاد فى مارس الماضى إلى 67 ألفًا و39 حالة، مازال 26 ألفًا و870 منها نشطًا، وتماثل 39 ألفًا و243 آخرون للشفاء، فيما توفى 920 مصابًا .
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