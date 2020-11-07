الطيران السوري يضرب مواقع استراتيجية لتنظيم ”النصرة” في إدلب 

شن الطيران الحربي السوري صباح اليوم السبت سلسلة غارات على مواقع استراتيجية لمسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي جنوبي إدلب، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات منهم.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوى أنه تم رصد مدرعات عسكرية تابعة لـ"هيئة تحرير الشام" (النصرة) على محاور سرجة واحسم وشنان بجبل الزاوية، تدخل إلى مقرات تبيّن أنها غرف عمليات ومستودعات ذخيرة وأسلحة تستخدمها المجموعات المسلحة لاستهداف الجيش السوري، والمناطق السكنية الآمنة القريبة من المنطقة.
وأشار المصدر إلى أن هذه التحركات استدعت تدخلا مباشرا من الطيران السوري بسلسلة من الغارات المكثفة، أسفرت عن تدمير 6 مقرات للمجموعات المسلحة بما فيها من أسلحة وذخيرة، ومقتل وإصابة أكثر من 35 مسلحا حسب المعلومات الأولية.
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