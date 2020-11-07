الاردن تفرض حظر شاملا لمدة 5 أيام بسبب الانتخابات النيابية 

أصدر رئيس الوزراء الاردني الدكتور بشر الخصاونة، قرارا حدد فيه ساعات الحظر الشامل الذي سينفذ في المملكة بعد إجراء الانتخابات النيابية بالبلاد.

وذكر الخصاونة في قراره ان الحظر يبدأ من الساعة التاسعة مساء للمنشآت، والساعة العاشرة مساء للأفراد بعد الانتهاء من عملية الاقتراع وإغلاق الصناديق يوم الثلاثاء العاشر من نوفمبر الحالي، وينتهي عند الساعة السادسة من صباح يوم الأحد الخامس عشر من الشهر ذاته.

واستثنى رئيس الوزراء - بناء على طلب مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، من القرار المرشحين ومندوبي القوائم في مراكز الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية العامة لمجلس النواب التاسع عشر.

كما استثني القرار أيضا رؤساء وأعضاء وكوادر لجان الانتخاب في الميدان، والمراقبين المحليين والدوليين والإعلاميين والصحفيين المعتمدين لدى الهيئة المستقلة، وذلك لحين انتهاء الهيئة من إعلان النتائج النهائية وإرسالها الجريدة الرسمية، مع الإبقاء على تخصيص ساعة لتمكين المواطنين أداء صلاة الجمعة سيرا على الأقدام حيث جرت العادة في أيام الجمع الماضية.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد خاطب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب لبيان الرأي بإمكانية تنفيذ حظر تجول شامل بعد انتهاء عملية الاقتراع بناء على توصية وزير الصحة الدكتور نذیر عبيدات وأمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا في المملكة الدكتور وائل الهياجنة، وذلك بهدف الحد من انتشار الفيروس، مؤكدا حرص الحكومة على دعم الهيئة المستقلة لإنجاح مجريات العملية الانتخابية.

واجتمع مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم السبت في مقر الهيئة لتدارس مخاطبة رئيس الوزراء ببدء الحظر الشامل من مساء الثلاثاء، حيث اوصي بالموافقة على مضمون ما جاء في كتاب رئيس الوزراء.