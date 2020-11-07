الأردن.. 45 وفاة و3554 إصابة جديدة بكورونا 

سجل الأردن اليوم السبت، 45 وفاة و3554 إصابة جديدة بكورونا حسب وزارة الصحة.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في الأردن إلى 1,181 حالة، فيما وصل عدد الإصابات إلى 104,802 حالة.

وسجلت 123 حالة شفاء هذا اليوم في المستشفيات الأردنية المعتمدة، فضلا عن إجراء 13,642 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 2,017,631.