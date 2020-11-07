الأردن يسجل 3554 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3554 إصابة جديدة بفيروس



أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3554 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 104802 إصابة. وقالت الوزارة فى بيان صحفى : إن جميع الإصابات الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1914 حالة تتلقّى العلاج فى المستشفيات حاليّاً بينهم 399 فى حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلى، كما سُجلت 45 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1181 حالة.

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