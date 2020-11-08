الصحة اللبنانية: 1769 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا

وأفادت الوزارة، بحسب "روسيا اليوم"، فى تقريرها اليومى بتسجيل 13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 713.
وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 782، بينها 279 فى العناية المركزة.
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