«الجوازات» تنبه: إلغاء الجواز دون استرداد الرسوم في هذه الحالة

أكدت الجوازات السعودية، إلغاء جواز السفر في حال التخلف عن استلامه خلال المدة المحددة، لافتة إلى أن هذا الإلغاء يترتب عليه عدم استرداد الرسوم.
ونشر الحساب الرسمي للجوازات السعودية، عبر حسابه على تويتر، تغريدة جاء فيها: «أخي المواطن.. احرص على استلام جواز سفرك خلال المدة المحددة لاستلامه من تاريخ إصداره أو تجديده، وذلك تفاديًا لإلغاء الجواز دون استرداد الرسوم».
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