«الشؤون البلدية» تعتزم الترخيص لمحلات حلاقة «متنقلة»

تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية الترخيص لعدد من الأنشطة المتنقلة الجديدة، من أبرزها نشاط محلات الحلاقة المتنقلة سواء الرجالية أو الأطفال، والصيانة المنزلية، والأجهزة الإلكترونية، والصيانة الخفيفة للسيارات.
وبحسب مسودة «لائحة الاشتراطات البلدية للأنشطة المتنقلة»، التي طرحتها الوزارة مؤخرًا للعموم لإبداء الرأي، فقد اشتملت لائحة المواصفات المعتمدة لمزاولة النشاط وآلية استخراج الترخيص البلدي، والجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقة على مزاولة النشاط، واشتراطات مركبة الحلاقة، فضلًا عن الأماكن المسموح بها لممارسة النشاط التجاري، وفقًا لـ”الوطن”.
9 أنشطة متنقلة جديدة
فيما يلزم استخراج تصريح أنشطة متنقلة للمحلات التجارية في حال تقديم الخدمة للمستفيد في موقعه منها «الصيانة المنزلية، صيانة الأجهزة الإلكترونية، الصيانة الخفيفة للسيارات، إصلاح السيارات، غسيل السيارات، تبديل الزيوت للسيارات، تأجير الدراجات الهوائية، الحلاقة الرجالية، حلاقة الأطفال»، إذ أنه في حال عدم وجود رخصة للمحل فإنه لا يسمح بممارسة هذه الأنشطة في المواقع المخصصة للاستثمار البلدي والمحددة من قبل الأمانات والبلديات والمواقف والساحات الخاصة بالأسواق والمجمعات التجارية بعد أخذ موافقة الأمانة أو البلدية ومالك العقار.
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