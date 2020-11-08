وظائف شاغرة في “الخدمات الطبية للقوات المسلحة”

كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية بمختلف مناطق المملكة.
وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالي : “HEALTHCARE QUALITY SPECIALIST / أخصائي جودة صحية، استشاري أمراض معدية / طبيب استشاري أمراض معدية”.
واشترطت في الوظيفة الأولى أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الرعاية الصحية، ومسجل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (SCFHS).
ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي هنـــــــــا .
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