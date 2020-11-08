ملك الأردن يهنئ بايدن بفوزه فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

وأعرب العاهل الأردنى فى تغريدة باللغة الإنجليزية نشرها على حسابه فى "تويتر" عن تهانيه إلى بايدن والمرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكى كامالا هاريس.

وتابع: "أتطلع إلى العمل معكم على مواصلة تعزيز الشراكة التاريخية المتينة بين الأردن والولايات المتحدة، لصالح أهدافنا المشتركة المتمثلة فى السلام والاستقرار والازدهار"

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