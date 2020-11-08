القبض على مجموعة نفذت 13 عملية ”إرهابية” خلال عامين فى العراق

أعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، القبض على مجموعة نفذت 13 عملية "إرهابية" خلال عامي 2019 و 2020.
وذكرت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، أن "مفارز استخبارات محافظة كركوك تمكنت من القبض على ثلاثة إرهابيين من أفراد تلك الشبكة بعد مداهمة إحدى أوكارها في المحافظة".
وأضافت، أن "الملقى القبض عليهم مطلوبين وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، حيث اعترفوا بتنفيذ 13 عملية إرهابية من زرع عبوات ناسفة ولاصقة استهدفت القوات الأمنية والمواطنين في عامي 2019 و 2020".
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